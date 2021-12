"Corrupto e cara de pau", diz Gleisi, após a confissão de Moro sobre seu crime contra a democracia

Apoie o 247

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), se revoltou com a confissão do ex-juiz parcial e suspeito Sergio Moro , que hoje admitiu que a Lava Jato foi uma operação política contra o PT. Segundo ela, Moro escancarou sua parcialidade ao confessar seu crime contra a democracia, que ajudou a eleger um traste e a destruir o País. Confira sua reação e apoie o documentário de Joaquim de Carvalho sobre o enriquecimento de Moro:

Moro escancara sua parcialidade e confessa que Lava Jato foi pra combater o PT. O projeto político sempre esteve claro, a toga só foi um trampolim. Ajudou a eleger um traste e a destruir o país e agora se apresenta como a solução. Juiz corrupto e cara de pau! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 29, 2021

