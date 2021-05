Datafolha: Lula herda maioria de votos da 'terceira via' em segundo turno contra Bolsonaro

De acordo com o instituto, o ex-presidente Lula herdaria a maior parte dos votos da chamada "terceira via" e alcançaria 55% dos votos na disputa contra Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno edit

247 - A pesquisa Datafolha apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva herda a maioria dos apoiadores de candidatos da chamada "terceira via" em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro em 2022. De acordo com o instituto, o petista alcançaria 55% dos votos na etapa final, contra 32% do seu adversário.

Declaram voto em Lula 55% dos eleitores do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), contra 26% que apoiariam Bolsonaro. Uma parcela significativa, de 20%, votaria em branco ou nulo. Os dados foram publicadas em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

O ex-presidente também herdaria a maior parte dos votos no primeiro turno ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que apareceu com 6% na pesquisa, e o apresentador Luciano Huck (sem partido), que marcou 4%.

No caso dos apoiadores do pedetista, Lula seria a opção de 62%, contra 15% que iriam de Bolsonaro e 22% que optariam pelo voto em branco ou nulo. Quanto ao apresentador, o petista herdaria 48% de seus votos, contra 29% que iriam para Bolsonaro. Outros 23% votariam em branco ou nulo.

De acordo com as estatísticas, o ex-presidente receberia 29% dos votos dados a Moro.

O levantamento foi realizado com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios, nos dias 11 e 12 de maio.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.