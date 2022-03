Datafolha: Lula lidera com 43% e Bolsonaro tem 26%

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, aponta o ex-presidente Lula liderando as intenções de voto, com 43%, seguido por Jair Bolsonaro, com 26%.

Lula é o líder em todos os cenários. No cenário 1, sem Eduardo Leite, Lula tem 43%, seguido por Bolsonaro, com 26%, Sergio Moro (8%), Ciro Gomes (6%), João Doria (2%), André Janones (2%), Vera Lúcia (1%), Simone Tebet (1%) e Felipe d'Avila (1%). A categoria brancos/nulos/nenhum soma 6%. 2% não souberam responder.

Nos outros três cenários, foram registradas mudanças apenas no andar abaixo dos quatro primeiros colocados.

A pesquisa não é diretamente comparável à pesquisa anterior, feita de 13 a 16 de dezembro, por aplicar cenários distintos, com outros nomes minoritários.

Naquela rodada, Lula oscilava de 47% a 48%, e Bolsonaro, de 21% a 22%, o que aponta para uma leve recuperação do chefe de governo.

A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores em 181 cidades de todo o país, nesta terça (22) e quarta-feira (23). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

