Depois de apoiar derrubada de Dilma e admitir o golpe, Barroso afirma que "o impeachment fez mal ao Brasil" (vídeo)

🇧🇷 Luís Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE, no #EmFococomAndreiaSadi:



“Uma democracia não pode viver de impeachment em impeachment. A gente tem que ganhar o jogo nas urnas, no processo eleitoral. Se tá feliz, vota pra manter; se tá infeliz, vota para retirar”. pic.twitter.com/iemuxd8BKh

