Depois de discurso com aparência conciliadora de noite, Bolsonaro amanhece atacando os governadores

Jair Bolsonaro postou em seu perfil no Facebook um vídeo com ataques violentos aos governadores. procurando culpá-los pela crise do coronavírus edit

247 - Depois de um discurso em rede nacional de aparência conciliadora, na noite desta terça-feira (31), Jair Bolsonaro amanheceu a quarta atacando os governadores mais uma vez. Num vídeo postado em sua página no Facebook, um apoiador de Bolsonaro, não identificado, aparece no Ceasa de Belo Horizonte, com movimento reduzido, e anuncia fome em massa no país, culpando os governadores por isso.

No texto, Bolsonaro afirma, procurando ao mesmo tempo culpar os governadores e isenta-se de responsabilidade:

"Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

- São fatos e realidades que devem ser mostradas.

- Depois da destruição não interessa mostrar culpados."

Assista ao vídeo:

