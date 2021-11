Depois de sucesso da viagem na Europa, Lula deve ir aos EUA e encontrar Obama

Contatos se intensificaram após a agenda de estadista do ex-presidente na Europa. Há possibilidade, inclusive, de uma reedição do encontro de 2019 com o então presidente dos EUA, Barack Obama edit

247, com Revista Fórum - Após o sucesso de sua viagem pela Europa , onde encontrou chefes de Estado e lideranças progressistas, o ex-presidente Lula vem sendo sondado e já cogita estender o giro para os Estados Unidos no início de 2022, quando o debate eleitoral vai esquentar ainda mais. A informação foi confirmada pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde do governo do petista.

Há possibilidade, inclusive, de uma reedição do encontro de 2019 com o então presidente dos EUA, Barack Obama, que à época classificou o líder brasileiro como “o cara”.

Os convites ainda não foram oficializados, mas os contatos se intensificaram após a agenda de estadista de Lula na Europa.

Os discursos de Lula, que direcionaram temas para o enfrentamento na guerra de narrativas contra a ultradireita capitaneada por Donald Trump, que se estendeu para o mundo – inclusive com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil -, chamaram a atenção de lideranças democratas dos EUA.

