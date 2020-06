Deputada bolsonarista, Zambelli vai à PF nesta quinta depor no inquérito das fake news

Ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito aberto para apurar as investigações contra rede de fake news e de ataques promovidos à Suprema Corte, garantiu às defesas dos investigados o acessos aos autos edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL) comparecerá à sede da Polícia Federal em Brasília nesta quinta-feira (4), às 14h, para prestar depoimento no inquérito das fake news. As oitivas dos alvos das apurações foram agendadas para esta semana, como a da ativista Sara Winter. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

O ministro do Supremo Tribunal Federa (STF), relator do Inquérito aberto para apurar as investigações contra rede de fake news e de ataques promovidos à Suprema Corte, Alexandre de Moraes, garantiu às defesas dos investigados o acesso aos autos através de despachos proferidos na última sexta-feira (29) e segunda-feira (1), acrescenta a reportagem.

