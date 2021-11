Deputada denuncia corrupção nas prévias do PSDB: "Vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Doria" (vídeo)

Mara Rocha (PSDB-AC) fez um escândalo no Centro de Convenções do PSDB, onde estava tendo dificuldades para votar: "Tenho mensagens, tenho áudio" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A deputada Maria Rocha, do PSDB do Acre, denunciou neste domingo corrupção nas prévias do partido para a escolha do candidato a presidente em 2022.

“Eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens aqui. Se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Doria. Eu vou votar, senão vou jogar a merda no ventilador. Vou dizer quem quis comprar meu voto. Vou dizer. Tenho mensagens, tenho áudio", disse ela, gritando, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, onde é realizada a votação presencial.

A votação por aplicativo apresenta falhas e já aliados do adversário de Doria, Eduardo Leite, que defendem a suspensão da prévia.

PUBLICIDADE

Doria e Leite disputam a preferência dos correligionários pela candidatura. Embora tenham desempenho pífio nas pesquisas, o Grupo Globo, através da TV, rádio e jornais, cobre intensamente as prévias.

Seria interessante que agora se ocupassem dessa denúncia grave.

PUBLICIDADE

A deputada @mararocha4545 denunciou que aliados de @jdoriajr tentaram comprar seu voto e ofereceram dinheiro à ela. Como ela recusou, tentaram inviabilizar o seu direito a votar nas prévias.#Climão pic.twitter.com/1OOpsXqctj — PreviasPSDB (@PreviasPsdb) November 21, 2021

PUBLICIDADE