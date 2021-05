Deputado bolsonarista diz que querem fazer de Paulo Gustavo a nova Marielle Franco

247 - O deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), conhecido por ser da ala mais radical do bolsonarismo, foi à tribuna na manhã desta quinta-feira (6) para fazer um discurso criticando a comoção gerada pela morte do ator Paulo Gustavo, vítima de covid-19. Segundo o parlamentar, a esquerda usa a morte do humorista para criar um novo mártir, "uma nova Marielle Franco". A informação é do portal Congresso em Foco.

"Acusam o presidente Bolsonaro com uma nova narrativa de que ele é o responsável pela morte de Paulo Gustavo assim como o acusaram de responsável pela morte de Marielle", disse o deputado. Nas redes sociais, diversos posts relacionam a postura negacionista de Bolsonaro, que abriu caminho para a covid, com a morte do ator.

