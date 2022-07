Deputado do PDT diz que Ciro erra ao criticar Lula: "melhor seria focar no Bolsonaro"

Apoie o 247

CartaCapital - O deputado federal Chico D’Angelo (PDT-RJ) criticou a estratégia de campanha do pré-candidato de seu partido à Presidência, Ciro Gomes, por conta de declarações relacionados ao adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista nesta sexta-feira, 1, ao programa Direto da Redação, do canal de CartaCapital no YouTube, o parlamentar afirmou que o Ciro comete “equívoco” na “crítica contundente” a Lula, porque falha em “desconstruir” a imagem da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A campanha propositiva é correta. Eu discordo da crítica mais contundente ao Lula. Acho que esse é um equívoco“, afirmou D’Angelo. “Hoje, acho que a prioridade do cidadão brasileiro é tirar essa figura chamada Bolsonaro da Presidência da República. E o Lula está, nas pesquisas, bem à frente. A possibilidade do crescimento do Ciro se dá em cima do Bolsonaro, e não do Lula. Então, acho que há um erro na condução, no ponto de vista de desconstruir o Bolsonaro com a perspectiva de ter duas candidaturas progressistas no segundo turno”.

