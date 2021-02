Deputado pede que TCU investigue presidência por contratar sem licitação empresa com sócio investigado pela PF

"É necessária a investigação desse tipo de relação do governo. Todas as contratações suspeitas precisam ser acompanhadas, isso pode acabar revelando outras questões", explica o deputado David Miranda (PSOL) que entrou com a solicitação edit

247- O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) protocolou uma denúncia no Tribunal de Contas da União (TCU) investigue a contratação, pelo governo federal e sem licitação, da empresa Ayres Serviços de Informação, para "a prestação de serviços técnicos de manutenção da plataforma Pátria Voluntária". A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo;

O valor do contrato, divulgado no Diário Oficial da União, é de R$ 359.502,00. A empresa tem como sócio Bruno Ricardo Costa Ayres. Na ação, Miranda cita reportagem que informa que Ayres foi ouvido pela Polícia Federal em outubro do ano passado "nos autos do inquérito que investigou a organização e o financiamento de protestos contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal".

