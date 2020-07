Deputados pedem demissão de assessor de Bolsonaro ligado ao gabinete do ódio

247 - Os deputados federais Orlando Silva (PCdoB-SP) e Marcelo Freixo (PSol-RJ) acionaram o Comitê de Ética da Presidência pedindo a demissão de Tercio Arnaud Tomaz, assessor especial de Jair Bolsonaro.

Ligado ao gabinete do odio, ele administrava uma das 88 contas de apoio a Bolsonaro bloqueadas pelo Facebook na semana passada, por operarem em desacordo com a política de uso da rede.

Em suas redes sociais, Freixo disse que “o Facebook derrubou, como você sabem, dezenas de páginas relacionadas ao gabinete do ódio, ligadas diretamente ao presidente da República. Tercio Arnaud é a pessoa que operava essas páginas no horário do seu expediente, trabalhando dentro do palácio. (...) Ele é pago com dinheiro público para produzir fake news durante o horário de trabalho. Isso é completamente inaceitável”,

