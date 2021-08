Desaprovação ao governo Bolsonaro é de 56% e 66% reprovam o comportamento dele, aponta levantamento da Quaest Consultoria

As estatísticas da pesquisa Quaest Consultoria refletem a falta de governabilidade, condutas de Jair Bolsonaro não compatíveis com o cargo que ocupa e falta de projeto para a retomada do crescimento edit

247 - Pesquisa Quaest Consultoria, divulgada nesta quarta-feira (4), mostrou que a desaprovação do governo Jair Bolsonaro é de 56%, somente um ponto percentual a menos na comparação com o último levantamento da instituição, divulgado em julho (57%).

De acordo com as estatísticas, 41% disseram aprovar a atual administração, mesmo percentual do mês passado. Os que não souberam ou não responderam somaram 3% (eram 2% em julho).

De acordo com as estatísticas, 66% afirmaram desaprovar o comportamento de Bolsonaro - eram 67% no mês passado. Ao todo, 29% aprovam (mesmo percentual do mês passado). Os que não souberam ou não responderam somaram 5% (eram 4%).

PUBLICIDADE

O levantamento foi feito com 1.500 entrevistados, de 29 de julho a 1 de agosto em 95 cidades das 27 unidades da federação. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.