Desembargador nega pedido de busca e quebras de sigilos contra Sergio Moro feitos pelo PL

247 - O desembargador Mario Helton Jorge, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, negou pedidos de buscas e quebras de sigilos bancário e fiscal na ação apresentada pelo PL no estado para cassar o mandato do senador diplomado e ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil) e seus dois suplentes, informa a Veja.

O desembargador apontou que a medida “não se mostra razoável”, por não estar “devidamente justificada a excepcionalidade a respaldar o afastamento de garantias constitucionais”.

>>> Partido de Bolsonaro, PL diz à Justiça que Moro se beneficiou de caixa 2

“Quanto aos requerimentos de quebras de sigilo bancário e fiscal bem como de requisição de documentos em poder terceiros, verifica-se que seu deferimento seria prematuro neste momento”, acrescentou Helton Jorge.

O PL paranaense alega que houve desequilíbrio eleitoral causado pela “irregular pré-campanha” de Moro.

“Os investigados orquestraram conjunto de ações para usufruir de estrutura e exposição de pré-campanha presidencial para, num segundo momento, migrar para uma disputa de menor visibilidade, menor circunscrição e teto de gastos vinte vezes menor, carregando consigo todas as vantagens e benefícios acumulados indevidamente, ferindo a igualdade de condições entre os concorrentes ao cargo de Senador no Estado do Paraná”, apontou o PL.

