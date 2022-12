Dia histórico: Lula e Alckmin são diplomados presidente e vice pelo TSE; acompanhe

Do lado de fora, apoiadores de Lula celebram a volta do petista ao centro do poder edit

ICL

BRASÍLIA (Reuters) - Em concorrida cerimônia e sob forte esquema de segurança em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diplomou nesta segunda-feira Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) como presidente e vice-presidente da República para mandatos de quatro anos que se iniciam em 1º de janeiro de 2023.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinou os diplomas de Lula e Alckmin, um ato indispensável para a posse dos dois que confirma que os candidatos escolhidos pelos eleitores nas urnas eletrônicas cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

Aos 77 anos, Lula venceu o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Palácio do Planalto e foi eleito para o terceiro mandato presidencial. Deverá ficar no cargo até 31 de dezembro de 2026.

Segundo o TSE, cerca de mil pessoas foram convidadas para assistir à solenidade, entre autoridades dos três Poderes e políticos. A cerimônia foi sóbria e não vai contar com o cumprimento das autoridades após a diplomação.

O esquema de segurança das imediações do prédio do tribunal foi reforçado. Havia o temor de manifestações de simpatizantes de Bolsonaro, o que não ocorreu. O presidente jamais reconheceu publicamente a derrota para Lula e há anos vem tentando lançar suspeitas --sem provas-- sobre o sistema eleitoral brasileiro.

Leia também matéria anterior do 247 sobre o assunto:

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para sua cerimônia de diplomação por volta das 14h desta segunda-feira (12), um dia histórico para a democracia brasileira.

Ao repórter do 247 em Brasília, Marcelo Auler, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, presente no evento no TSE, afirmou que a diplomação de Lula "é quase como uma refundação do Brasil".

Já o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) disse que se trata não só da diplomação de Lula presidente, mas da "diplomação da democracia".

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) afirmou que a cerimônia desta segunda 'encerra formalmente o pior governo da história do Brasil', em referência ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) diz que o dia simboliza "a reconciliação do Brasil com sua democracia".

