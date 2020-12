Dirceu diz ser contra candidatura do PT ou de protesto à presidência da Câmara

Em entrevista à TV 247, o ex-ministro afirma que o Partido dos Trabalhadores deve ocupar espaços no parlamento para tentar combater a agenda neoliberal e também o obscurantismo. "Não concordo com candidatura própria", diz ele. "O PT precisa tomar posição e não pode ficar fora da mesa" edit

247 - ex-ministro José Dirceu concedeu entrevista nesta terça-feira (15) à TV 247 e ressaltou a importância da amplitude no parlamento para combater o extremismo representado pelo bolsonarismo, dizendo ser contra uma candidatura própria do PT na Câmara dos Deputados. "Não concordo com candidatura própria", disse ele, que ressaltou: "O PT precisa tomar posição e não pode ficar fora da mesa".

Dirceu ponderou que “a opção na eleição da presidência da Câmara será o candidato que atenda mais os partidos de esquerda”.

“Se é o candidato apresentado pela centro-direita, indicado por Rodrigo Maia, tudo bem, se for o Arthur Lira, tudo bem. O que eu não concordo é que o PT lance candidatura própria”, defendeu.

O petista ainda salientou em sua fala que “o PT precisa disputar o parlamento”. “Bolsonaro seria um ditador se não fosse o STF e o Congresso Nacional, que colocaram limites a ele”, acrescentou.

Em sua visão, “a luta democrática é mais ampla que a esquerda” e que a primeira ordem é “fincar o pé na defesa da democracia e da derrota de Bolsonaro em 22”. “Bolsonaro estará no segundo turno, mas será derrotado. Resta saber se pela centro-esquerda ou pela centro-esquerda”, analisou.

Questionado sobre os rumos da esquerda, ele considerou que “não podemos continuar como estamos, sem unidade. Todos os partidos de centro-esquerda deveriam trabalhar juntos”.

O ex-ministro ressaltou ser fundamental “superar essa fase que o Brasil entrou após o golpe de Dilma Rousseff”.

