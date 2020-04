Dispara a rejeição a Bolsonaro após o caos no combate ao coronavírus

De acordo com pesquisa da XP Investimentos, 42% consideram o governo Jair Bolsonaro "ruim e péssimo", percentual que era de 36% em março. Dados também apontaram que, para 50%, a economia está no caminho errado. O levantamento apontou, ainda, que 80% consideram o isolamento ideal para combater o coronavírus edit

247 - Uma pesquisa da XP Investimentos divulgada nesta sexta-feira (3) aponta queda na popularidade de Jair Bolsonaro, que se desgasta cada vez mais pela falta de rumo para gerenciar a crise do coronavírus. De acordo com o levantamento, 42% consideram o governo "ruim e péssimo", percentual que era de 36% em março.

Entre os que avaliam o governo como "ótimo e bom", o percentual chega a 28%, o que representa uma queda de dois pontos percentuais em relação à última pesquisa.

Ao todo, 27% consideram o governo regular e 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Economia e isolamento

De acordo com as estatísticas, 50% dos entrevistados disseram que a economia está no caminho errado, enquanto 36% confiam no caminho certo, e 14% não responderam.

A recomendação do isolamento social durante a epidemia do coronavírus ideal para 80% dos entrevistados - 12% avaliaram a medida como um exagero e 6% afirmaram que este não é o melhor caminho.

Avaliação de governadores

O levantamento indicou que, para 44% dos entrevistados, a gestão dos governos estaduais está "ótima ou boa"; 37% consideram regular e 15% afirmaram que está "ruim ou péssima".

