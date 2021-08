Doria diz que mansão de Flávio Bolsonaro custou R$ 14 milhões, mais que o dobro do declarado

O senador se comprometeu a pagar R$ 3,1 milhões em um financiamento de 30 anos. As parcelas representam o equivalente a 70% da renda de Flávio como senador, que tem salário líquido de R$ 24,9 mil edit

Revista Fórum - Em entrevista ao Flow, podcast de direita, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) mentiu ao dizer que a mansão comprada por ele no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul de Brasília, teria custado R$ 6 milhões.

“Sabe o preço da mansão? R$ 14 milhões, R$ 6 milhões foi o que ele declarou e foi fazer o registro lá em Taguatinga, no cartório lá do fim do mundo para ver se ninguém descobria”, disse Doria, sem apresentar provas.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) chegou a abrir uma investigação preliminar sobre a compra da mansão do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em Brasília. As parcelas representam o equivalente a 70% da renda de Flávio como senador, que tem salário líquido de R$ 24,9 mil.

