Doria diz ter respeito por Lula, mas não por Bolsonaro

247 – O pré-candidato do PSDB à presidência da República, João Doria, disse, em entrevista ao jornalista Cristiano Romero, do Valor, ter respeito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não por Jair Bolsonaro. "Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já o Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social", afirmou.

Doria, em seguida, explicou sua visão ideológica sobre ser um liberal social. "É aquele que acredita na economia de mercado, mas que compreende também a importância do trabalho no combate à pobreza e às desigualdades. Não é o privado que cuida disso. Isso é função do Estado. O Estado tem que ter este papel de reduzir as desigualdades", acrescentou.

Sua afirmação sobre Lula pode ser uma sinalização importante para um eventual segundo turno.

