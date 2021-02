Doria pede afastamento de Aécio do PSDB

247- O governador João Doria pediu o afastamento do deputado Aécio Neves do PSDB durante reunião com correligionários na noite de segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. A informação é do jornal O Globo.

Doria atribui ao deputado mineiro um movimento que teria levado a uma série de traições na bancada do PSDB na eleição à Câmara dos Deputados, na semana passada, quando o partido apoiava formalmente Baleia Rossi (MDB-SP).Aécio nega, ainda que aliados seus tenham declarado publicamente apoio a Arthur Lira (PP-AL).

Aécio, que hoje foge dos holofotes, após acusações de esquemas de corrupção, continua ativo na Câmara e se livrou de processo interno aberto pela sigla e posteriormente arquivado, questionando sua filiação. Doria votou pela expulsão de Aécio naquele momento, assim como Bruno Covas (PSDB-SP).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.