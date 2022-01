Em artigo n'O Globo, Ciro Nogueira propaga fake news para defender reeleição de Bolsonaro

Ministro e líder do Centrão disparou diversas fake news sobre realizações fantasiosas do governo para tentar alavancar perfil desgastado de Bolsonaro edit

247 - O ministro da Casa Civil e líder do Centrão, Ciro Nogueira, disparou em artigo publicado no jornal O Globo neste domingo (16) diversas fake news sobre feitos fantasiosos do governo para tentar defender a reeleição de Jair Bolsonaro.

“Não é possível um debate intelectualmente sério sem considerar que o governo Bolsonaro enfrentou a maior pandemia da História da humanidade. E comparar o desempenho econômico do Brasil ou de qualquer país do mundo com o próprio Brasil fora dessa circunstância é desonesto”, disse Nogueira.

Ele ainda enfatizou no artigo que o governo Bolsonaro “diminuiu a taxa de juros e praticou a menor de todos os tempos da História recente do país’, além de manter “o teto de gastos, o equilíbrio fiscal, as reformas que ele já provou ser capaz de fazer e endossa, a liberdade econômica, as privatizações, um governo há três anos sem corrupção e um Banco Central independente”.

Usando mais um clichê da extrema-direita, o chefe da Casa Civil ainda reforçou que o PT quer transformar o Brasil numa Venezuela.

A defesa de Ciro repleta de pirotecnias faz parte da estratégia do governo Bolsonaro em promover um comitê de campanha emergencial, tendo em vista que o líder de extrema-direita se distancia cada vez mais de Lula nas pesquisas, que poderá ganhar o pleito eleitoral no primeiro turno.

No comitê de emergência, cabe a Ciro fazer as pesquisas de intenção de voto e mapear as ações do Executivo que podem ser exploradas positivamente.

