Em busca de apoio do PSD, Lula se encontra com governador de Sergipe, Belivaldo Alves

Na semana passada, Lula teria um encontro com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que acabou adiado após ele ter sido diagnosticado com Covid-19 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em novo lance de aproximação com o PSD, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quarta-feira (26), em São Paulo, o governador de Sergipe e uma das lideranças do partido, Belivaldo Chagas, informa a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Na semana passada, Lula teria um encontro com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que acabou adiado após ele ter sido diagnosticado com Covid-19.

Lula e aliados têm defendido a entrada do ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para vice em uma chapa encabeçada pelo petista, no PSD. Além de ser visto como um importante aliado eleitoral, o PSD também ajudaria a dar sustentação a um eventual governo Lula, uma vez que possui uma das maiores bancadas do Congresso Nacional.

Belivaldo não irá disputar a reeleição em Sergipe, mas deve lançar o deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE) como candidato à sua sucessão e o movimento de aproximação não foi bem recebido pelo senador Rogério Carvalho.

PUBLICIDADE

"Eu não me lancei pré-candidato sem o aval de Lula. Com certeza, Lula não abriu espaços para caminhos alternativos para o PT em relação à nossa candidatura ao governo de Sergipe", postou o parlamentar nas redes sociais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE