Em dois anos e meio de governo, Bolsonaro trocou comando de metade dos ministérios

247 - A ida do senador Ciro Nogueira (PP-AL) para o comando da Casa Civil marcará a quarta troca na pasta em cerca de dois anos e meio do governo Jair Bolsonaro. Desde que chegou ao Planalto, em janeiro de 2019, Bolsonaro já promoveu mudanças em metade dos ministérios e órgãos equivalentes, em um total de 24 alterações.

As mudanças nos comandos das pastas ministeriais estão ligadas às crises que atingem o governo. A alteração na Casa Civil visa angariar o apoio do Centrão no Congresso Nacional e representa uma derrota para a ala militar. O atual ministro, general Luiz Eduardo Ramos, deverá assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente chefiada por Onyx Lorenzoni.Ramos, porém, disse ter sido pego de surpresa e que sua saída está atrelada a “razões políticas”.

“Esse é um governo sem rumo, que não conseguiu realizar as suas principais promessas de campanha. Com uma avaliação extremamente crítica, até mesmo de apoiadores, Bolsonaro faz essas mudanças na tentativa de retomar uma certa consistência da governança, mas sem obter sucesso”, disse o cientista político José Álvaro Moisés ao jornal O Globo.

