Bolsonaro demite Mandetta e nomeia oncologista Nelson Teich

Jair Bolsonaro demitiu nesta tarde o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois se encontraram em reunião no Palácio do Planalto. O substituto de Mandetta é o médico oncologista Nelson Teich, que assumirá o Ministério da Saúde em meio à pandemia que já matou quase 2 mil pessoas no País edit