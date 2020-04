Em reunião com Maia, Alcolumbre diz que governo Bolsonaro "acabou"

247 - Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o governo Bolsonaro "acabou", diz Laryssa Borges, na Veja.

Alcolumbre, porém, alertou que “a diferença é saber se ele [Bolsonaro] chega a 2022”.

A reunião com o presidente do Senado foi umas das várias que Maia está realizando com líderes partidários, ministros de tribunais e com a cúpula do Senado. As conversas têm por objetivo discutir os rumos do atual governo e a atuação de Bolsonaro diante da pandemia.

Com Alcolumbre, a reunião foi realizada na residência de Maia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.