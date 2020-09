Enfraquecido, Guedes diz ter sido “enquadrado num regime de comunicação política”

Ministro da Economia, Paulo Guedes, justificou o seu afastamento do centro da articulação política do governo Jair Bolsonaro alegando estar sendo “enquadrado num regime de comunicação política”. "Meu recolhimento é só isso. Não é nada pessoal", completou edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, justificou o seu afastamento do centro da articulação política do governo Jair Bolsonaro alegando estar sendo “enquadrado num regime de comunicação política”. Ainda segundo Guedes, o seu afastamento deverá melhorar a comunicação do governo com Congresso Nacional. "Agora estou enquadrado num regime de comunicação política", disse Guedes ao participar de um evento promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) nesta quarta-feira (9).

"Meu recolhimento é só isso. Não é nada pessoal", disse mais à frente. Guedes também afirmou que agora está dormindo de forma mais tranquila, "porque agora temos eixo político".

Na semana passada, veio à público o desentendimento entre o ministro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), em uma nova evidência do enfraquecimento de Guedes. Na ocasião, Maia afirmou que o diálogo com Guedes estava “encerrado” após o ministro proibir que técnicos da Câmara se reunissem com integrantes da equipe econômica para discutir pontos da reforma tributária,

