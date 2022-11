Equipe de transição começa a dialogar com bancada ruralista

Apoie o 247

247 - A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu diálogo com o atual presidente da bancada ruralista, Sergio Souza (MDB-PR), e com o futuro presidente desse grupo, Pedro Lupion (PP-PR).

Os aliados de Lula começam a discutir sobre a inclusão de demandas do setor no espaço orçamentário que poderá ser aberto com a PEC da Transição, informa a Coluna do Estadão.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Arthur Maia (União-BA), que faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, indicou a José Guimarães (PT-CE) que pode ajudar. Ele chegou a se oferecer para promover um jantar e reunir ex-adversários.

Mas ainda é difícil, segundo integrantes da equipe de transição de governo, que a bancada do agronegócio, que aderiu a Jair Bolsonaro, aceite se reunir com o presidente eleito.

