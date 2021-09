Ex-mulher de Bolsonaro comandou um dos núcleos de corrupção no gabinete de Carlos Bolsonaro, diz MP

Revista Fórum - Mãe de Jair Renan, com quem mudou recentemente para uma mansão de R$ 3,2 milhões alugada no Lago Sul de Brasília, Ana Cristina Valle comandava um dos seis núcleos no esquema de corrupção e desvio de dinheiro, conhecido como “rachadinha”, no gabinete de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Câmara do Rio, segundo o Ministério Público.

Ao menos sete parentes dela foram nomeados para cargos nos mandatos do filho 02 de Bolsonaro na Câmara do Rio, dois deles admitiram nunca terem trabalhado para o vereador.

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, mostra diversas transações suspeitas nas contas de Ana Cristina como, por exemplo, um depósito de mais de R$ 191 mil em março de 2011, e outro de mais de R$ 341 mil em julho do mesmo ano.

