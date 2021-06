Expulso do DEM, Rodrigo Maia se oferece para ajudar Lula em 2022

Ex-presidente da Câmara se propõe a ajudar na interlocução do ex-presidente com setores que se afastaram do Partido dos Trabalhadores edit

247 – "O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia se ofereceu para colaborar com o programa de governo e nas articulações da campanha de Luis Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2022", segundo informa a jornalista Malu Gaspar , em sua coluna no Globo. "Os dois tiveram uma conversa fechada no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (11), da qual também participaram o prefeito, Eduardo Paes (PSD), e a presidente do PT Gleisi Hoffmann", diz ainda a jornalista.

"Na conversa de 20 minutos com Lula, Maia disse que poderia ajudar a fazer a interlocução de sua campanha com políticos e setores da sociedade que hoje rejeitam o PT", especialmente no chamado "mercado". Em entrevista recente à TV 247, Maia disse que cabe a Lula liderar a luta democrática no País.

