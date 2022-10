FHC declara voto em Lula no segundo turno: "uma história de luta pela democracia e inclusão social"

Apoie o 247

247 - Ex-presidente do Brasil e quadro histórico do PSDB, Fernando Henrique Cardoso declarou nesta quarta-feira (5) apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL).

O tucano destacou a "história de luta pela democracia e inclusão social" de Lula. Também pelo Twitter, Lula agradeceu: "obrigado pelo apoio, FHC. Vamos juntos pela democracia. Um grande abraço!".

No primeiro turno, FHC fez uma declaração de apoio velado ao petista. Sem citar Lula, pediu votos "em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos".

Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social.

Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/xgs6citdJv — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) October 5, 2022

