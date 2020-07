Filha de Braga Neto assumirá gerência na Agência Nacional de Saúde

Filha do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, Isabela Braga Netto assumirá um cargo de gerência numa diretoria da ANS e gera desconforto no órgão edit

247 - Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto, filha do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto, assumirá um cargo de gerência numa diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e gera reações de desconforto de contrariedade no órgão. A informação é do portal Veja.

A ANS confirmou ao portal na noite desta sexta-feira que o processo está em curso e foi concluído ontem a consulta prévia feita pela Casa Civil, que autorizou a nomeação.

