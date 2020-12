Fiocruz rejeita pedido do STF para furar fila da vacinação contra Covid-19

Em resposta ao pedido do Supremo Tribunal Federal para reservar doses da vacina de Oxford contra o coronavírus para ministros e funcionários da Corte, a Fundação afirmou que a produção do imunizante é destinada "integralmente" ao Ministério da Saúde edit

Revista Fórum - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) rejeitou o pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para reservas de vacinas contra a Covid-19. A expectativa era de imunizar com prioridade 7 mil servidores da corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo informações de Adriana Mendes e Leandro Prazeres, do jornal O Globo, a Fiocruz afirmou que a produção do imunizante é destinada “integralmente” ao Ministério da Saúde.

“A produção dessas vacinas será, portanto, integralmente destinada ao Ministério da Saúde, não cabendo à Fundação atender a qualquer demanda específica por vacinas”, disse a fundação, em nota.

