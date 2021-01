Folha faz pesquisa com seus leitores: 80% deles querem o impeachment de Bolsonaro

Um levantamento feito pelo Datafolha apontou que 80% dos leitores do jornal Folha de S.Paulo são a favor do impeachment de Jair Bolsonaro, na comparação com a população em geral. Entre os leitores do jornal, 90% avaliam a gestão de Bolsonaro como ruim ou péssima edit

247 - Um levantamento feito pelo Datafolha apontou que 80% dos leitores do jornal Folha de S.Paulo são a favor do impeachment de Jair Bolsonaro, na comparação com a população em geral. O percentual fica acima dos 45% da sociedade que pedem o afastamento dele. A pesquisa entre os leitores do periódico foi feita com 526 pessoas que assinam ou leem o periódico de forma secundária, entre os dias 27 e 28 de janeiro. A margem de erro é de quatro pontos para mais ou menos.

De acordo com os novos dados, 18% do leitorado do jornal são contra a medida, número que vai a 53% no país como um todo.

Entre os leitores do jornal, 90% avaliam a gestão de Bolsonaro como ruim ou péssima, número que é de 40% na população em geral.

Somente 3% aprovam Bolsonaro, ante 31% dos brasileiros, e 7% o acham regular (26% no total).

