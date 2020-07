General Ramos elogia Salles: “Corajosamente vem enfrentando os ideólogos esquerdistas”

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Acusado por ser um dos principais comandantes da ala militar do governo de promover “fogo amigo” contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o general Luiz Eduardo Ramos, Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, foi às redes culpar “parte da imprensa” e demonstrar solidariedade ao colega de ministério.

“Parte da imprensa fica maldosamente e de forma vil , imputando a mim uma sórdida campanha contra nosso Min Ricardo Salles !! Quero reafirmar meu total apoio e apreço ao competente e dedicado Min do Meio Ambiente, que corajosamente vem enfrentando os ideólogos esquerdistas”, tuitou Ramos.

Segundo coluna de Bela Megale, no jornal O Globo desta quarta-feira (8), Salles tem dito a aliados que vem sendo “queimado” pela ala militar do governo. O chefe da pasta do Meio Ambiente afirmou que, para ele, a intenção do grupo é colocar alguém de sua confiança no cargo.

Salles ainda enfrenta uma ação do Ministério Público Federal, que acusa o ministro de promover um desmonte na política de proteçao ambiental e pede que ele deixe o cargo.

Confira a postagem de Luiz Eduardo ramos sobre o assunto e leia a íntegra na Fórum.

Parte da imprensa fica maldosamente e de forma vil , imputando a mim uma sórdida campanha contra nosso Min Ricardo Salles !! Quero reafirmar meu total apoio e apreço ao competente e dedicado Min do Meio Ambiente, que corajosamente vem enfrentando os ideólogos esquerdistas !!! — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) July 8, 2020

