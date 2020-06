Gilmar Mendes defende papel constitucional das Forças Armadas: "O Exército não é milícia"

"Em que país do mundo as Forças Armadas são elevadas à condição de intérprete da Constituição? Onde está esta jaboticaba que estão lendo no Artigo 142 [da Constituição]", questiona o ministro do STF, sobre os pedidos de golpe por apoiadores de Jair Bolsonaro edit

247 - O ministro Gilmar Mendes, do SupremoTribunal Federal (STF), defendeu nesta terça-fera, 2, o papel constitucional das Forças Armadas, em meio aos frequentes protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro por intervenção militar no País, supostamente amparada no Artigo 142 da Constituição.

Durante entrevista à Globonews, Mendes disse que as Forças Armadas são instituições permanentes que devem ser compreendidas na sua acepção republicana.

"Em que país do mundo as Forças Armadas são elevadas à condição de intérprete da Constituição? Onde está esta jaboticaba que estão lendo no Artigo 142 [da Constituição]", questiona o ministro.

"É incompatível com a Constituição de 1988 a ideia de que as forças armadas podem fechar o STF ou o Congresso. O exército não é milícia. #DitaduraNuncaMais", escreveu Gilmar Mendes ao comentar sua entevista.

