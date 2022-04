Gleisi diz que PT já busca apoio do Avante a Lula

Apoie o 247

247 – A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, declarou ontem que o partido está negociando apoio do Avante ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo informa o jornalista João Valadares , do Valor Econômico. A legenda lançou a pré-candidatura presidencial do deputado André Janones (MG), que na mais recente pesquisa Datafolha teve 2% das intenções de voto.

A sondagem foi divulgada há cerca de um mês. “Vamos começar uma conversa com o Avante, aliás já tínhamos iniciado. Sabemos que eles têm a candidatura do André Janones. Respeitamos, mas queremos iniciar a conversa”, disse.

