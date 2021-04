Gleisi diz que PT não deve mais perder tempo com Ciro Gomes

247 – Ao ser questionada sobre os ataques recorrentes do pedetista Ciro Gomes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente da legenda, disse não perderá mais tempo com isso. "Em primeiro lugar, a gente não tem tempo para responder o Ciro. Tem tanta coisa para fazer pelo povo brasileiro. Segundo, me parece que o Ciro, para ter mídia, tem que falar mal do PT e do presidente Lula", disse ela ao jornal O Globo.

