Gleisi: lamento que a PEC5 tenha sido aprovada, mas isso não vai afetar as alianças

Petista comentou a respeito de parlamentares da esquerda que votaram contra a PEC 5, que ampliaria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, para tentar impedir abusos de poder dos procuradores edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, comentou a respeito de parlamentares da esquerda que votaram contra a PEC 5, que ampliaria a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, para tentar impedir abusos de poder dos procuradores.

"Lamento que a PEC não tenha sido aprovada. Venceu a pressão corporativa e midiática. O CNMP continuará um órgão de defesa da corporação e não de controle externo. Sinto que uma parte do campo progressista e popular não tenha entendido isso. Mas esse fato não será determinante para as alianças políticas que temos de fazer para derrotar Bolsonaro e seus apoiadores", declarou Gleisi em reportagem publicada no jornal O Globo.

