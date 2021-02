Globo já projeta segundo turno entre Haddad e Bolsonaro em 2022

247 – O jornal Globo publica editorial nesta quinta-feira, em que aborda o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre as provas obtidas pela defesa do ex-presidente Lula e que demonstram a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, antecipando também seu cenário político para 2022. Com a reabilitação progressiva de Lula, o Globo projeta um cenário de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro.

"O desdobramento político do caso ainda é incerto. Ainda que as condenações de Lula sejam anuladas, o mais provável é que a fartura de recursos protelatórios abra espaço a novos julgamentos. Lula já deu a entender que Fernando Haddad será o candidato do PT em 2022. Para Bolsonaro, o melhor cenário será um segundo turno contra um petista, como em 2018. Diante dos tropeços da oposição de centro, não surpreenderá se, mesmo com Lula fora, o confronto se repetir", diz o texto.

Neste cenário, a direita liberal, que promoveu o golpe de 2016 e que pariu Jair Bolsonaro, terá, mais uma vez, que decidir se opta pela social-democracia com inclusão social representada por Fernando Haddad ou se permanece abraçada ao fascismo.

