Golpista em 2016, Temer agora grava vídeo em defesa da democracia

247 - Michel Temer, que ocupou a presidência da República através de um golpe de Estado, gravou um vídeo para o movimento Direitos Já, que prepara um ato virtual em defesa da democracia nesta sexta (26). Além dele, os ex-presidentes FHC e José Sarney também devem participar. A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

É a primeira vez que Temer se engaja em um ato político desde que deixou a presidência.

No último dia 15, ele divulgou uma nota de apoio ao STF, após o edifício do tribunal, na Praça dos Três Poderes, ser alvo de com fogos de artifício.

