Governadores se reúnem em Brasília para discutir propostas-chave antes de encontro com Lula

247 - O Fórum de Governadores se reuniu nesta quinta-feira (26) em Brasília para tentar unificar o discurso das 27 unidades federativas sobre propostas-chave.

Em destaque está a necessidade de o governo federal retomar o pacto federativo para os próximos quatro anos e a recomposição das perdas que os estados tiveram com a redução do ICMS no governo Jair Bolsonaro, segundo o G1.

Os chefes de Executivo estadual também discutiram infraestrutura, a reformulação da metodologia do cálculo que avalia a situação dos entes para tomar empréstimos e uma reforma tributária.

“O mais importante é a retomada do pacto federativo. Nós vamos iniciar esse diálogo e o mais importante é dar continuidade às pautas de interesses dos estados”, disse a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ao portal da Globo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem encontro com os governadores marcado para esta sexta-feira (27).

