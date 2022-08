Governo Bolsonaro multiplica 'toma lá, dá cá' com doação de máquinas e sem critério técnico

Apoie o 247

ICL

247 - Com ajuda de emendas parlamentares, a estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) fez contratos para distribuição de quase R$ 600 milhões em máquinas, veículos e equipamentos desde 2021, mas sem critérios técnicos e para atender a vontade de deputados federais e senadores. Os valores com esse tipo de doação aumentaram 173%, ao passar de R$ 178 milhões, em 2020, para R$ 487 milhões, em 2021. Nos primeiros cinco meses de 2022, o valor chegou a R$ 100 milhões, de acordo com matéria publicada nesta sexta-feira (12) pelo jornal Folha de S.Paulo, que soube dos números por conta da Lei de Acesso à Informação (LAI).

A lista de bens distribuídos principalmente a aliados dos parlamentares responsáveis por emendas inclui até kits de panificação e freezers, barcos de alumínio, furgões, caminhões de lixo, caminhões basculantes, tratores, implementos agrícolas, motoniveladoras e retroescavadeiras.

Investigações da Controladoria-Geral da União (CGU) apontaram doações que não tinham relação com os objetivos da Codevasf, criada para desenvolver projetos de irrigação no semiárido brasileiro, mas a estatal mudou sua prioridade para se tornar distribuidora de produtos e executora de obras de pavimentação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CGU também aponta como irregularidades entregas sem justificativa de quantidade, fornecimentos em duplicidade a cidades e falta de informações sobre beneficiários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.