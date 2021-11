Governo Bolsonaro prevê derrota da PEC dos Precatórios no Senado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A cúpula do do governo Bolsonaro praticamente jogou a toalha e considera remotas as chances de aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. Em conversas com parlamentares, eles afirmam que hoje não há votos para a aprovação da medida. A informação é de Bela Megale, em O Globo.

A Câmara dos Deputados aprovou no segundo turno a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) por 323 votos a 171 em 9 de novembro. O texto limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos -tudo para viabilizar o Auxílio Brasil em ano eleitoral, depois de o governo Bolsonaro acabar com o Bolsa Família.

Segundo Megale, a disputa pela vaga do Tribunal de Contas da União (TCU) é apontada na cúpula do governo como mais um fator que dificulta ainda mais a aprovação da emenda. A senadora Katia Abreu (PP-TO) concorre com Antonio Anastasia (PSD-MG) e Fernando Bezerra (MDB-PE) e o último é o líder do governo na Casa.

PUBLICIDADE

Senadores da base governista estão pressionando o Palácio do Planalto por cargos e pela liberação imediata de emendas para votar na PEC. O governo, no entanto, está com dificuldade para atender as demandas.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE