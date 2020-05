Governo revoga portaria de Moro e Mandetta que previa punições para quem furasse isolamento

Pouco mais de um mês após as saídas dos ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), o governo decidiu revogar a Portaria que entre outras coisas previa punições para os cidadãos que descumprissem medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia edit

247 - Pouco mais de um mês após as saídas dos ministros Sergio Moro (Justiça) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde), o governo decidiu revogar a Portaria Interministerial 5, que entre outras coisas previa punições para os cidadãos que descumprissem medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A informação é do Portal Valor Econômico.

A revogação foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro André Mendonça, que substituiu Moro na pasta da Justiça e Segurança Pública. De acordo com ele, os ministros ressaltam que “deve ser assegurado o pleno direito á dignidade, direitos humanos e liberdades fundamentais, mesmo em medidas adotadas na pandemia”.

Jair Bolsonaro já deixou claro em diversas ocasiões que é contra o isolamento social, estimulando carreatas que fazem a defesa da reabertura do comércio.

