Grupo de Boulos vence eleições no Psol e tendência do partido é apoiar frente com Lula em 2022

247 - Com aproximadamente 60% dos votos, o grupo de Guilherme Boulos venceu a eleição nacional dos filiados do Psol nos finais de semana de agosto e continuará com maioria na sigla.

Ao lado de Boulos estão o atual presidente da legenda, Juliano Medeiros, a líder do partido na Câmara, Talíria Petrone (RJ), e o deputado federal Ivan Valente (SP). Grupos concorrentes alcançaram cerca de 40% e têm como principais apoiadores o deputado federal Glauber Braga (RJ) e a deputada estadual Luciana Genro (RS).

Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), e seu grupo defendem a possibilidade de o partido não lançar candidatura à Presidência em 2022. A tendência é de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O debate deve seguir até 2022.

O coordenador do MTST afirmou que "o partido sai mais forte, foi um processo democrático interno com a participação de quase 50 mil filiados do Brasil inteiro, e a posição que defende o PSOL com mais amplitude mantendo sua coerência de princípios saiu fortalecida desse congresso".

