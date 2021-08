Haddad fala à Globo e diz que pode haver "chapa ampla de unidade democrática" com Lula à frente (vídeo)

Em participação no programa Conversa com Bial, o ex-prefeito projetou que poderá haver “uma chapa ampla, já no primeiro turno, com unidade democrática contra o que me parece o mal maior”, liderada pelo ex-presidente Lula edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, projetou em participação no programa Conversa com Bial transmitido nesta segunda-feira (23), que poderá haver já no primeiro turno das eleições de 2022 “uma chapa ampla, já no primeiro turno, uma unidade democrática contra o que me parece o mal maior” liderada pelo ex-presidente Lula, que segue viajando o Brasil e promovendo diversas bilaterais com lideranças políticas.

“Eu imagino que nós possamos ter a felicidade de ter uma chapa ampla, já no primeiro turno, uma unidade democrática contra o que me parece o mal maior, que é a permanência desse projeto que tanto ameaça os brasileiro”, disse o petista.

Haddad ainda descartou que, para a eleição de 2022, seja formada uma chapa em que Lula seja o candidato a vice.

“Muito difícil pedir para quem hoje está quase ganhando no primeiro turno das pesquisas eleitorais, que depois de ter vivido sobretudo as injustiças cometidas contra ele, acho muito difícil que o PT não insista na candidatura do Lula”, declarou.

Haddad ainda esclareceu qual foi a oferta feita pelo PT ao pedetista Ciro Gomes nas eleições de 2018. De acordo com o petista, que foi candidato a presidente naquele pleito, “a oferta real que foi feita é que o Ciro deveria ser vice do Lula num primeiro momento e, em caso de impedimento do Lula, o Ciro seria cabeça de chapa e eu entraria como candidato a vice”, disse Haddad em ao jornalista Pedro Bial.

Na conversa, no entanto, o ex-ministro da Educação fez duras criticas a Ciro, principalmente pelos ataques feitos ao ex-presidente Lula. Haddad afirmou que “não consegue respeitar” políticos que “cospem no prato que comeram, que não têm coerência na sua trajetória, que mudam de lado, que dizem uma coisa num dia e outra noutro dia, eu não consigo respeitar. Isso não significa não poder mudar de opinião, desde que você explique”.

Veja a íntegra do programa:

