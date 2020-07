Heleno confirma adesão dos militares ao governo Bolsonaro e diz que Brasil pós-redemocratização foi "saqueado"

Declaração de Heleno vem na esteira de inúmeras críticas da presença demasiadamente forte de militares no governo edit

247 - O ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse à Jovem Pan nesta segunda-feira (20) que os militares que estavam indo para a reserva aderiram ao governo Jair Bolsonaro por indignação em relação ao Brasil que “estávamos assistindo nos últimos 30 anos”. A declaração do ministro vem na esteira de inúmeras críticas da presença demasiadamente forte de militares no governo.

Heleno afirmou que o Brasil pós-redemocratização foi "saqueado". “A participação dos militares ao governo foi reação ao período triste em que o Brasil foi saqueado, e não só nos recursos financeiros, mas nos recursos de formação da sociedade, recursos educacionais e na convicção do brasileiro de que temos condições de ser um grande País”.

“Esse sonho nos foi roubado pela roubalheira, pela incompetência e falta de patriotismo de alguns governos que se seguiram. Isso provocou nos militares que estavam saindo das Forças Armadas uma adesão ao governo que prometia mudar essa situação e colocar o País nos trilhos. Isso explica essa participação dos militares que estavam passando para a reserva, de apoiar esse governo que estava se prontificando a sanear a tudo aquilo a que estávamos assistindo nos últimos 30 anos”, completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.