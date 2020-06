Heleno sobre Decotelli: "cada um é responsável pelo seu currículo"

247 - O ministro do GSI, general Augusto Heleno, se pronunciou no Twitter nesta terça-feira (30) em relação às polêmicas envolvendo o currículo de Carlos Alberto Decotelli, demitido do MEC.

Heleno afirmou que o GSI e a ABIN não são responsáveis pela checagem de currículos de quem ocupa cargos no governo, desvencilhando a gestão Bolsonaro da confusão. "Aos desinformados: o GSI/ABIN examinam, sobre quem vai ocupar cargos no Governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de Ministros, cada um é responsável pelo seu currículo".

