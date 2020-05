Heleno sobre reação a Celso de Mello: "tudo tem sua hora"

O ministro do GSI, Augusto Heleno, respondeu a um internauta que o questionou sobre qual seria sua reação à fala do ministro do STF Celso de Mello sobre buscá-lo "debaixo de vara" para depor à Polícia Federal edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Interna, Augusto Heleno, respondeu de forma enigmática a um internauta que o questionou sobre qual seria sua reação à determinação do ministro do STF Celso de Mello sobre buscá-lo "debaixo de vara" para depor à Polícia Federal.

"Ministro o senhor não irá dar uma resposta a altura em Celso de Mello na questão de que se precesar (sic) buscará vocês na vara? Estamos revoltados com isso", perguntou o internauta.

"Tudo tem sua hora", disse Heleno.

A fala de Celso de Mello constava em determinação para que os ministros Augusto Heleno, Braga Neto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria do Governo) fossem ouvidos pela PF em decorrência dos desdobramentos do depoimento do ex-ministro Sergio Moro.

Os ministros palacianos foram citados como testemunhas da tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na PF.

