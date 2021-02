Hildegard Angel: "Ciro deixou de ser Ciro quando embarcou a Paris e nos deixou aos leões"

247 - A declaração de Ciro Gomes de que seu adversário hoje é o PT irritou a professora universitária Lola Aranovich, ativista das causas feministas.

"A 'adversidade intransponível' q Ciro tem com o PT é q o PT sempre vai ter mais votos q ele. O destino do 12% parece ser culpar os outros por nunca chegar ao 2o turno e fugir pra Paris

A jornalista Hildegard Angel comentou na mesma postagem:

"O Ciro deixou de ser o Ciro, pra mim, no dia em que embarcou para Paris e nos jogou aos leões. Talvez não evitasse a derrota de Haddad, mas estaria ali presente, naquele momento crucial, junto, solidário não com o PT, mas com o Brasil. Foi uma imensa decepção. Só pensou em si."

Ciro fez essa declaração em entrevista publicada neste sábado na Folha.

“Nesse quadro de hiperfragmentação, quem for contra o Bolsonaro no segundo turno tem tendência de ganhar a eleição. O menos capaz disso é o PT. Por isso, a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno", afirmou o candidato do PDT a presidente derrotado em 2018.

Ciro costura hoje uma aliança com partidos de direita, como o DEM e o PSDB, para disputar as eleições em 2022.

Há três anos, quando Fernando Haddad foi para o segundo turno, Ciro Gomes viajou para Paris e se recusou a fazer campanha para o candidato do PT, a alternativa à eleição de Bolsonaro.

